Навальный после новогодних праздников тайно улетел в очередной отпуск в Таиланд

Москва, 9 января. Российский блогер Алексей Навальный отправился в первое в 2020 году заграничное путешествие. По информации Telegram-канала «Кремлевская прачка», кроме него отдыхать улетел и оппозиционный мундеп Илья Яшин.

Обычно на своих страницах в соцсетях Навальный сообщает подписчикам о каждой поездке за пределы РФ, но о нынешней он умолчал. Яшин поступил аналогично. На тот факт, что оба деятеля на неопределенный срок покинули Россию, указывает ряд признаков.

Например, глава Красносельского района Илья Яшин, предположительно, отправился в заграничную поездку вместе с вокалисткой группы «АлоэВера» Верой Мусаелян, которую в СМИ называют его девушкой. Певица в своих соцсетях не рассказывала о связи с Яшиным, как и не сообщала, что отправилась в Азию не в одиночку, однако активно публикует истории с солнечного пляжа.

Подтверждает предположение о том, что Мусаелян отдыхает в Таиланде вместе с Яшиным пост в Telegram-канале «Муниципальная песочница». На видео заметно, что человек, похожий на Илью Яшина, вместе с девушкой находится у табло с графиком прибытия и отправления самолетов. Отмечается, что Россию глава Красносельского района Москвы мог покинуть еще 6 января.

Блогер Навальный на своих страницах пока никак не сообщал об очередном отпуске. Однако одним из доводов в пользу это предположения является его пониженная активность в соцсетях. Например, в Instagram он часто отчитывался о происходящем в его жизни, однако в последнее время его активность заметно сократилась. На сегодняшний день последний пост опубликован 6 января.

Вечером 9 января блогер сообщил в Twitter, что «отдуваться» за себя оставил сотрудника ФБК (признан иноагентом) Владимира Милова.

«Владимир Милов пашет за себя и за того парня. То есть за меня. Мои прямые эфиры возобновятся со второй половины января», — написал Навальный.

Владимир Милов пашет за себя и за того парня. То есть за меня. Мои прямые эфиры возобновятся со второй половины января https://t.co/Oef1fsNqeq — Alexey Navalny (@navalny) 9 января 2020 г.

Каждый четверг на YouTube-канале «Навальный Live» в 20.00 выходит программа «Россия будущего», которую ведет Навальный. Передачи в этот четверг не будет, что блогер и отмечает в сообщении в Twitter.

Кроме того, в разделе Instagram «фото со мной» появился снимок подростка с блогером. Судя по геолокации, фотография сделана в столичном аэропорту «Шереметьево» два дня назад, что тоже указывает на то, что Навальный, скорее всего, покинул Россию и вернется приблизительно через неделю.

Вполне возможно, что для Навального этот отпуск станет одним из последних. Как напомнил Telegram-канал «Люди и звери», Навальному в 2017 году продлили до 30 декабря 2020 года условный срок по «делу Ив Роше». Отмечаться блогер обязан дважды в месяц, однако сейчас, очевидно, предпочел отдохнуть.

Выезд за границу в скором времени могут закрыть для «юриста» ФБК Любови Соболь из-за возбужденного в ее отношении исполнительного производства ФССП Москвы. По информации источников Федерального агентства новостей, запрет на выезд связан с неуплатой Соболь штрафа в размере 300 тысяч рублей за летние беспорядки.