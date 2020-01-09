Черные ящики потерпевшего крушение в Тегеране украинского «Боинга-737» повреждены

Тегеран, 9 января. Оба бортовых самописца разбившегося в Иране украинского «Боинг-737» были повреждены, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

По словам главы ведомства, бортовые самописцы (черные ящики) были найдены и переданы следователям. К этому моменту оставшиеся части самолета уже собраны, их доставили в безопасное место.

«Черные ящики с регистратором полетов (FDR) и диктофоном из кабины (CVR) были обнаружены поисково-спасательными группами и находятся в распоряжении группы по расследованию авиационных происшествий. Оба устройства были повреждены в результате катастрофы и пожара. В обоих устройствах сохранились блоки памяти, но на них заметны физические повреждения», — говорится в заявлении главы Организации гражданской авиации Ирана.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Тегеран отрицает версию с американским БПЛА, так как не хочет признавать, что США могли так близко подобраться к столице страны и аэропорту.

Эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что версию о сбитом Штатами самолете исключать нельзя. Во-первых, украинский самолет был сбит в зоне, где проводятся необъявленные военные действия. Во-вторых, в истории есть случаи, когда американцы сбивали гражданские самолеты: в 1988 году крейсер ВМС США USS Vincennes сбил иранский Airbus A300B2-203, который направлялся из Тегерана в ОАЭ. Жертвами трагедии тогда стали 274 пассажира.