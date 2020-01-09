Лукашенко назвал временными разногласия в отношениях с Россией

Минск, 9 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва всегда придет на помощь Минску, несмотря на незначительные разногласия, которые есть между странами на данном этапе.

Белорусский лидер отметил, что между руководством России и Белоруссии могут быть спорные вопросы, однако это не повлияет на отношения между двумя народами.

«Россияне — наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту», — сказал президент Белоруссии в ходе церемонии вручения специальной премии деятелям культуры и искусства «За духовное возрождение».

Лукашенко отметил, что существуют силы, которые желают ухудшения отношений между народами России и Белоруссии, однако Минск никогда не допустит этого.

«Если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились. Россия — это не просто огромная страна, дружественный нам народ. Это страна, где мы покупали сырье. Самое главное — это наш общий рынок», — добавил президент.

Он также добавил, что нынешние разногласия между Минском и Москвой в энергетической сфере не являются катастрофическими, а также выразил уверенность, что данный вопрос будет урегулирован в ближайшее время.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия пока не смогли договориться о дальнейших поставках нефти.

Поставки российской нефти в Белоруссию были приостановлены в начале 2020 года, так как Москва и Минск не смогли заключить новый договор. Белоруссия была вынуждена приостановить экспорт нефтепродуктов из России. При этом транзит российской нефти через территорию Белоруссии сохраняется.