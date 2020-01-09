Визит Лаврова в Узбекистан перенесен на 15-16 января

Москва, 9 января. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Узбекистан перенесен с 12-13 января на 15-16 января, даты согласованы с официальным Ташкентом. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что Лавров 9 января провел телефонный разговор с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, в ходе которого стороны озвучили мнения по актуальным мировым проблемам.

«Согласован перенос намеченного на 12-13 января 2020 года официального визита Сергея Лаврова в Республику Узбекистан на 15-16 января 2020 года», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МИД Узбекистана, Лавров перенес свой визит, поскольку изменился график международных мероприятий. Отмечается, что программа посещения Узбекистана главой МИД РФ практически не претерпела изменений.