Лавров и глава МИД Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 9 января. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Курейши ситуацию на Ближнем Востоке, которая обострилась из-за действий США и последующего ответа Ирана. Об этом говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

В ходе прошедшего в четверг по инициативе Пакистана телефонного разговора министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которая обострилась вследствие убийства американскими военными командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и удара иранских сил по американским базам в Ираке в ответ на агрессию Вашингтона.

«С российской стороны было отмечено, что действия Вашингтона в нарушение норм международного права грозят тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Указано, что существующие между государствами противоречия должны решаться мирным дипломатическим путем, за столом переговоров», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, стороны обменялись близкими оценками положения дел в вопросе урегулирования ситуации в Сирии и в усилиях по преодолению кризиса в Ливии.

При обсуждении двусторонних отношений Лавров и Курейши констатировали их устойчивое развитие на взаимовыгодной основе, добавили в МИД РФ.

Американская сторона нанесла массированный ракетный удар по автоколонне Сулеймани в районе аэропорта Багдада, в результате чего иранский генерал погиб. В Пентагоне заявили, что американские силы действовали по распоряжению президента США Дональда Трампа. Через некоторое время иранские формирования в ответ на убийство Сулеймани атаковали американские базы в Ираке.