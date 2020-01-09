Иран предоставит украинским экспертам доступ к данным для выяснения причин авиакатастрофы

Тегеран, 9 января. Президент Ирана Хасан Роухани сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Тегеран предоставит доступ ко всем данным в целях установления причин крушения пассажирского лайнера рядом с тегеранским аэропортом. Соответствующую информацию передает пресс-служба Зеленского.

Президент Украины выразил соболезнования в связи с гибелью иранцев в результате авиакатастрофы пассажирского лайнера авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Он пояснил, что украинская сторона уже начала расследование трагедии, и выразил надежду на содействие в этом вопросе с иранской стороны.

Хасан Роухани заверил Владимира Зеленского в том, что Тегеран предоставит украинским экспертам все возможности для полноценного взаимодействия в вопросах проведения объективного расследования и установления причин трагедии, передает пресс-служба украинского президента.

Лайнер «Боинг-737» потерпел крушение рядом с аэропортом в Тегеране через две минуты после взлета. Самолет, на борту которого было 176 человек, направлялся в Киев, все погибли. Согласно одной из версий, пассажирский лайнер был сбит беспилотником ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Военный историк Юрий Кнутов подтвердил, что причиной крушения «Боинга-737» могла стать диверсия американских военнослужащих.