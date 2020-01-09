Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара по базам США в Ираке

Москва, 9 января. Вооруженные силы Ирана после атаки на военные объекты США в Ираке нанесли радиоэлектронный удар, чем нарушили работу американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

По его словам, американские беспилотники «были выведены из-под контроля».

«Мы провели операцию по радиоэлектронной борьбе приблизительно через 15 минут после удара по базе Айн-аль-Асад», — отметил военачальник.

Он добавил, что радиоэлектронная атака нанесла по военным США «серьезный психологический удар».

«Несмотря на то, что у них было много самолетов и военной техники вокруг базы Айн-аль-Асад, они не смогли противостоять нашим ракетам», — пояснил Хаджзаде.

Напомним, 8 января Иран провел ракетную атаку по военной инфраструктуре США в Ираке в ответ на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани.

Сулеймани был убит в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада ракетным ударом ВВС США. Для убийства американские военные использовали беспилотник.