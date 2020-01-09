Шаповалов рассказал об аргументах Путина в переговорах с Турцией по Ливии

8 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали совместное заявление, в ходе которого отметили, что стабильность в Ливии будет достигнута только в случае инклюзивного диалога между сторонами, который должен вестись под эгидой ООН на основе соглашения 2015 года.

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук, доцента Владимира Шаповалова, ситуация в Ливии сейчас во многом напоминает разрешение конфликта в Сирии.

«Безусловно, Россия и Турция умеют договариваться, и это заслуга, прежде всего, России. Необходимо подчеркнуть, что между нашими странами уже накоплен серьезный опыт во взаимодействии, начиная от соглашений по Сирии и вплоть до вчерашних плодотворных переговоров Путина и Эрдогана. Фактически сейчас повторяется тот же самый сценарий, что был в Сирии», — утверждает Владимир Шаповалов.

Эксперт напомнил, что в ситуации с Сирией Турция также изначально занимала воинственную позицию и демонстрировала акты неприкрытой агрессии. Однако искусство политического диалога, коим достаточно хорошо владеет Россия и российский президент, поиск взаимных точек соприкосновения и общих интересов в сглаживании конфликтных ситуаций, апелляция к президенту Турции и его народу приводят к тому, что позиция официальной Анкары меняется с деструктивной на конструктивную.

«Вчера мы в очередной раз наблюдали подобного рода изменения. Хотелось бы надеяться, что позиция Турции будет существенно изменена, и из страны, которая является дестабилизирующим фактором конфликта Турция превратится в силу, которая будет совместно с Россией и другими странами оказывать умиротворяющее воздействие на ливийский конфликт», — заявил политолог.

Отметим, деталей о переговорах российского и турецкого лидеров не разглашалось за исключением совместного заявления. Мировому сообществу остается только догадываться о силе тех аргументов, которые применил президент РФ Владимир Путин, чтобы переубедить радикально настроенного Реджепа Тайипа Эрдогана следовать Схиратским соглашениям, возвращая мир в Ливию.

«Я думаю, что таким аргументом в переговорах была роль и значимость России в регионе, в том числе, военно-стратегические позиции, а также заинтересованность Турции в российско-турецком диалоге — как в экономическом, так и в политическом отношении. Кроме того, я думаю, российская сторона обратила внимание Турции на тот факт, что вмешательство Анкары приведет к эскалации и напряженности и может стать фактором разобщения Турции с арабским миром на платформе совместных выступлений против Турции. В данном случае вмешательство Анкары могло бы привести к цепной реакции, «эффекту домино», и следствием этого стало бы вмешательство в ливийский конфликт со стороны Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других стран, направленных на нейтрализацию турецкого вмешательства. Я думаю, подобные доводы возымели действие и скорректировали политику Турции», — убежден эксперт.

Напомним, изначально ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратские соглашения. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию и параллельно обеспечивать граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Однако на деле ПНС только усугубило кризис, связалось с террористами, и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.

Президент Турции попытался парировать мировому сообществу после подписанных с нелегитимным ПНС соглашениями громогласными заявлениями о том, что в Ливии находятся несколько тысяч сотрудников российской ЧВК «Вагнер», но они сослужили обратную службу. Этот посыл сыграл против и ПНС, и турецкой армии, потому что российским воинам это дало такую славу и успешную репутацию в широком смысле этого слова, что турки сами испугались. Посыл о ЧВК «Вагнер» сослужил добрую службу Ливии и остановил турок, которые сами транслировали и распускали эту информацию.