Шойгу заявил, что современный флот России позволит ответить на любые провокации

Севастополь, 9 января. Россия продолжает создавать высокотехнологичный Военно-морской флот, который способен ответить на любые современные вызовы. Об этом заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе научно-практической конференции «Российский ВМФ в ХХI веке», которая проходит в Севастополе.

Глава ведомства отметил, что Россия продолжает расширять свое присутствие в Мировом океане. Однако это вызывает раздражение некоторых западных стран, которые активизировались в борьбе за сырьевые ресурсы.

«Чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав», — пояснил Шойгу.

Глава Минобороны РФ отметил, что участие в работе конференции принимают предприятия оборонно-промышленного комплекса, специализирующиеся на создании военно-морской техники, благодаря чему данное мероприятие позволит более детально проработать ряд вопросов.

«Не сомневаюсь, что сегодня состоится интересный и конструктивный диалог. Рад приветствовать вас в Севастополе — городе русской морской славы», — сказал Шойгу.

Министр также добавил, что Военно-морской флот России всегда являлся символом сильного государства и важнейшей составляющей, которая обеспечивает национальную безопасность.