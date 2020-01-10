Сирия новости 10 января 07.00: курды арестовали десятки молодых людей, деревня в Дейр-эз-Зоре попала под обстрел

Сирия, 10 января. Курдские боевики арестовали более 30 молодых людей в Хасаке с целью принудительной вербовки в свои ряды; проиранские формирования выпустили несколько снарядов по окрестностям деревни Аль-Багуз в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершили нападение на армию Ирака на границе с Сирией.

Курдские вооруженные формирования: боевики SDF арестовали более 30 молодых людей в Хасаке с целью принудительной вербовки в свои ряды.

Армия Ирака: начала масштабную операцию против ИГ на территории Ирака.

Корпус стражей Исламской революции: проиранские формирования, связанные с КСИР, выпустили несколько снарядов по окрестностям деревни Аль-Багуз в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник в социальной сети Twitter (@OALD24) сообщает, что проиранские формирования, связанные с Корпусом стражей Исламской революции, выпустили несколько снарядов по окрестностям деревни Аль-Багуз, которую захватили курдские боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF), поддерживаемых США. Информация о потерях среди курдских боевиков не приводится.

Напомним, конфликт в регионе существенно обострился после того, как в ночь на 3 января в Багдаде по прямому указанию президента США Дональда Трампа были убиты командир спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Официальный Тегеран заявил о том, что силы КСИР готовы отомстить за убийство своего командира.

Провинция Идлиб

В Идлибской зоне деэскалации с четверга был введен режим прекращения огня. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков. По его словам, в соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 9 января в Идлибской зоне введен режим прекращения огня. ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В то же время, последние договоренности о прекращении огня в районе так называемого «Большого Идлиба» неоднократно нарушались со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Провокации джихадистов привели к тому, что сирийская армия в декабре прошлого года возобновила операцию «Рассвет в Идлибе».

Провинция Хасака

Курдский боевик проамериканской коалиции SDF был убит неизвестными. Как сообщает новостное агентство Al Nour, нападение в районе населенного пункта Маркада в южной части провинции Хасака произошло вчера вечером. Ответственность за нападение на курдского боевика пока не взяла на себя ни одна из сторон

Также, по сообщениям Al Nour, боевики SDF арестовали более 30 молодых людей в городе Хасака и его окрестностях. Как предполагают источник, арест был произведен с целью принудительной вербовки граждан в ряды курдских радикалов.

Ирак

Несколько военнослужащих армии Ирака погибли в районе сирийской границы при нападении террористов из «спящих ячеек» группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещено в РФ). Об этом сообщил телеканал Halab Today со ссылкой на Минобороны Ирака. При нападении были убиты двое военнослужащих, а еще двое получили ранения.

Как отмечает новостное агентство SANA, иракские власти организовали ответную операцию в районе Тармия на территории провинции Салах ад-Дин. В масштабной операции принимали участие 59-я бригада 6-й дивизии армии Ирака, 37-я бригада 9-й дивизии, два отряда спецназа и инженерные войска, а также силы ВВС Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.