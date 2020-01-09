Трамп стал террористом, убив иранского генерала Сулеймани

После убийства командующего спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, генерала Касема Сулеймани, совершенного по приказу президента США Дональда Трампа, журналист Стас Натанзон назвал американского лидера террористом. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему Натанзон прав.

В своем Telegram-канале ведущий и корреспондент программы «Вести» на телеканале «Россия 24» написал, что Дональд Трамп становится террористом, и дальше может быть намного хуже.

«Одна страна убивает официального генерала другой страны. Не «квази», не «прокси». А официального. И заявляет, что сделала это осознанно. Но без объявления войны. Ребят, это реально терроризм. Это прям терроризм как он есть», — считает Натанзон.

Он сравнил действия американцев с тем, что делали эсеры в Российской империи в конце XIX — начале XX века, и с тем, что делала «Аль-Каида»1 — запрещенная в РФ террористическая группировка, ответственная, в том числе, за теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

«Только теперь это делает страна ООН. Страна, где штаб-квартира ООН и находится... Дальше — бездна», — заметил Стас Натанзон.

Политолог-американист Владимир Брутер, комментируя Федеральному агентству новостей это эмоциональное заявление российского журналиста, согласился, что Трамп действует как террорист.

«В большинстве случаев Трамп действует как гегемон, а в некоторых — как террорист. История с убийством Сулеймани относится ко второму. В данном частном случае Трамп действует как террорист потому, что хочет выиграть выборы, но не хочет бомбить Иран, чтобы вызвать еще большее столкновение», — заметил Владимир Брутер.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований назвал избирателей Трампа «ковбоями», для которых убийство человека не является чем-то из ряда вон выходящим.

«Те, кто выбирают Трампа, считают, что действовать ковбойскими методами не возбраняется. Это психология ковбойства, которая есть у большинства нестоличных американцев. Напомню, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско за Трампа не голосуют. Вот он и ориентируется на тех, кто убьет индейца или негра, если это будет можно. Напомню, что для американской психологии XIX века это не было преступлением, негров и индейцев тогда можно было убивать сколько угодно. И это осталось в психологии провинциальных американцев. Трамп действовал как террорист, чтобы их потешить и повысить свой рейтинг, хотя это ему пока не удалось. А поверит ли ему мировая общественность — Трампу наплевать. Он ориентируется на своих ковбоев и немного на прикормленных зрителей», — добавил Брутер.

1 Организация запрещена на территории РФ.