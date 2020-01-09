Турция перебрасывает в Ливию сирийских боевиков на помощь террористам ПНС

Информационное агентство Al Jamahirya, ссылаясь на анонимный военный источник, сообщает, что сирийские боевики, которые прибыли в Триполи, были распределены между «Бригадой Усамы Джувейли» и «Бригадой Ас-Сомуд», возглавляемой Салахом Бади.

Кроме того, источник рассказал, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии распределило сирийских наемников по трем местам проживания: школа аль-Арсад, школа Айн Зара и школа Абу Салим.

Как отметил Федеральному агентству новостей востоковед и публицист Андрей Онтиков, Турция активно занимается переброской сирийских боевиков в Ливию для поддержки террористов ПНС.

«Тут налажено достаточно масштабная и серьезная машина по переброске боевиков из Сирии в Ливию. И, конечно же, очень интересно посмотреть на то, какие лица принимают в этом участие. Например, поступают сообщения о том, что сирийских боевиков из Идлиба перевозят в Ливию на самолетах, которые принадлежат небезызвестному Абдель Хакиму Белхаджу (у него очень плотные контакты с турецким руководством, общие интересы). Этот человек в 2011 году возглавлял наступление на Триполи, когда там еще Муаммар Каддафи был, после его свержения Белхадж был военным губернатором Триполи. А потом его уже видели на сирийско-турецкой границе», — рассказал Андрей Онтиков.

Эксперт рассказал, что причина активной переброски сирийских боевиков в Ливию — успешное наступление Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара на Триполи. Люди, уставшие жить под контролем разного рода боевиков, встречают ЛНА с радостью.

«И, конечно, туркам это совсем не нравится. И сейчас Турция ведет игру со временем. Вскоре должна пройти конференция в Берлине по ливийскому урегулированию», — добавил Андрей Онтиков.

По словам кандидата исторических наук, главного редактора журнала «Архонт» Антона Бредихина, распределение прибывших протурецких боевиков планировалось предварительно.

«Видимо, турецкие советники уже давно занимаются вопросом будущего ливийского эмирата или султаната. И присутствовали там более чем активно. Скорее всего, и ПНС передаст свой штаб в подчинение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Тогда уже можно спокойной говорить об оккупации ливийской территории и упразднении ливийской государственности как таковой», — заключил эксперт.

Политический аналитик Владимир Соловейчик также согласился, что боевые формирования ПНС, как известно, несут немалые потери. Армия Халифы Хафтара активно атакует, занимает новые города и поселки, вот частям ПНС и потребовалась помощь из-за рубежа. Разгромленные на территории САР бандформирования при помощи турецких властей спешно перебрасываются в Ливию. Турецкому президенту Эрдогану очень хочется взять под свой контроль ливийскую нефть, но при этом он хочет сделать это чужими руками, уверен эксперт.

«Отправка в Ливию турецких солдат хоть и согласована Эрдоганом с парламентским большинством, но вызвала оппозицию со стороны кемалистов, курдов и либералов в стенах парламента и со стороны левых, социалистов, коммунистов и рабочих организаций вне стен парламента, на улицах и площадях. В этой ситуации Эрдоган опасается потерь со стороны турецких военных, что подхлестнет волну протестов против его политики в Турции. Вот и делает ставку в деле спасения ПНС от полного краха на сирийских наемников из исламистских организаций, близких Эрдогану по идеологии и политической практике», — заключил Владимир Соловейчик.

Изначально ПНС Ливии было сформировано в 2016 году в соответствии с Ливийским политическим соглашением, известным также как Схиратские соглашения. Этот документ четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами. За этот период ПНС должно было сформировать конституцию и параллельно обеспечивать граждан Ливии базовыми потребностями: следить за обеспечением социальных нужд, безопасностью и следованием букве закона. Но на деле Правительство национального согласия только усугубило кризис, связалось с террористами, и взяло под контроль наркотрафик и торговлю людьми.