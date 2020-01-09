Пушков ответил на заявление Украины о последствиях запуска «Турецкого потока»

Москва, 9 января. Член Совета Федерации России Алексей Пушков ответил в Twitter на слова генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона о последствиях запуска «Турецкого потока».

Пушков указал, что транзит газа через украинскую территорию сократился на 15 миллиардов кубометров в год. По его словам, Болгария, Турция и ряд других балканских стран перестали получать голубое топливо через Украину.

«Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись. А Россия обезопасила свои газовые поставки», — написал парламентарий.

Ранее руководитель «Оператора ГТС Украины» заявил, что из-за запуска газопровода «Турецкий поток» украинская сторона не будет получать около 450 млн долларов в год. При этом, как считает Макогон, эти цифры нельзя назвать убытками, поскольку Украина «просто не заработает» этих денег.

В среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили «Турецкий поток», повернув символический вентиль газопровода.

«Турецкий поток» — газопровод, состоящий из двух ниток. Одна ветка трубы будет поставлять российский газ турецким потребителям, другая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. С начала января газ через новый трубопровод начали получать Болгария, Северная Македония и Греция.