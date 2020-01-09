Кошкин заявил, что реакция США на крушение лайнера в Иране вызывает подозрения

Москва, 9 января. Власти США подозрительно отреагировали на крушение украинского пассажирского самолета «Боинг-737» в Иране. На это обратил внимание военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее на фоне усилившейся конфронтации между Ираном и США стали звучать версии, что к авиакатастрофе, унесшей жизни 176 человек, может быть причастна американская сторона. По данным ряда аналитиков, пассажирское воздушное судно «Международных авиалиний Украины» под Тегераном мог сбить БПЛА MQ-1 Predator, который, по информации иранского источника, был зафиксирован системами слежения. По сведениям Live Report, США якобы были намерены уничтожить один из правительственных самолетов Ирана, однако по ошибке могли сбить гражданское судно.

Военный эксперт Андрей Кошкин обратил внимание на неоднозначную реакцию Штатов на крушение лайнера: президент США Дональд Трамп в своем обращении 8 января не упомянул трагедию.

«Обратите внимание, Трамп ни слова не сказал о самолете в своих выступлениях. Это интересный и настораживающий фактор. Второе: все прекрасно понимают, что Штаты давят на Иран. Есть политическая заинтересованность», — сказал Андрей Кошкин в комментарии iReactor.

Эксперт подчеркнул, что произошедшую в Иране авиакатастрофу необходимо расследовать максимально объективно и всесторонне. Сейчас с выводами торопиться не нужно, добавил Кошкин.

Напомним, самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Выживших в результате крушения самолета нет. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в стране.