Президент Абхазии заявил о готовности ввести чрезвычайное положение в республике

Сухум, 9 января. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что власти республики готовы ввести чрезвычайное положение, если в этом будет необходимость.

На сайте президента Абхазии было опубликовано заявление Рауля Хаджимбы. Глава республики отметил, что все органы государственной власти выполняют свои функции в штатном режиме, а силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Кроме того, Хаджимба призвал жителей республики сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

«В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее в столице Абхазии состоялась акция протеста, участники которой захватили здание администрации президента республики. Власти Абхазии назвали действия митингующих попыткой государственного переворота.