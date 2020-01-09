Бабич считает, что Иран дал адекватный ответ на агрессию США

Москва, 9 января. Иран ударом по военным базам США в Ираке продемонстрировал, что способен адекватно ответить на агрессию Вашингтона на Ближнем Востоке, заявил политический обозреватель Дмитрий Бабич.

Эксперт считает, что решение американского президента Дональда Трампа пойти на обострение ситуации с Ираном, убив командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани — ошибка. Впрочем, Трамп стал первым за последние 30 лет главой США, который начал свое президентство не с войны, однако сейчас его позиции пошатнулись, поскольку, по мнению либералов, он «едва не поверг мир в состояние войны», считает Бабич.

По мнению эксперта, Иран не является реальным террористическим государством, настоящей или экзистенциальной угрозой США. Нет ни одного документированного случая вовлеченности иранских государственных структур в какие-то теракты, напомнил Бабич. Однако, добавил он, Штаты и Израиль «очень любят демонизировать Иран».

«Он (Иран. — Прим. ФАН) изначально был избран Трампом для удара, поскольку это рациональный противник. Он всегда ответит осторожно, поскольку ему есть что терять», — сказал политический обозреватель в беседе с iReactor.

Тегеран, как считает Бабич, смог не только отстоять свою позицию на международной арене, но и показать, что у него есть все возможности дать ответ на внешнюю агрессию.

Напомним, американская сторона по указу Трампа нанесла массированный ракетный удар по автоколонне Сулеймани, в результате чего иранский генерал погиб. Через некоторое время иранские силы в ответ на убийство Сулеймани атаковали американские базы в Ираке.