Историк Кнутов считает диверсию США причиной крушения украинского «Боинга-737» в Иране

Москва, 9 января. Причиной крушения самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном могла стать диверсия американских военнослужащих, считает военный историк Юрий Кнутов.

«Я допускаю факт диверсии, которая была организована американцами, западными спецслужбами или еще кем-то. В частности, они могли сделать какой-то дефект в двигателе, что-то подложить, и это могло привести к катастрофе, а этот факт потом использовать против Ирана», — заявил эксперт в комментарии «НьюИнформу».

Историк сравнил ситуацию вокруг украинского «Боинга» с крушением MH-17 в Донбассе. Кнутов уверен, что теперь такое же давление будет оказываться и на Тегеран.

Самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Тегеран отрицает версию с американским БПЛА, так как не хочет признавать, что США могли так близко подобраться к столице страны и аэропорту. Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей.