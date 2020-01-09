США скрыли потери от удара Ирана по базе «Айн аль-Асад» в Ираке

Вывоз тел на самолетах ВВС США, информация от источников в регионе и странное расхождения в «официальных версиях», — все указывает на то, что Соединенные Штаты Америки снова пытаются скрыть свои потери. О новых жертвах «американской демократии» на базе «Айн аль-Асад» в Ираке — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции под названием «Мученик Сулеймани». Ее целью было нанесение ракетных ударов по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в городе Эрбиль. Операция стала ответом Ирана на убийство Соединенными Штатами командира спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР, которое произошло 3 января.

И если объективных данных о разрушениях и жертвах при атаке штаба коалиции в Эрбиле на момент публикации не поступало, то база «Айн аль-Асад» пострадала существенно, о чем говорят спутниковые снимки и видео с последствиями ударов.

SOLDADO BORICUA GRABA ATAQUE A BASE AMERICANA AYER.

Una soldado boricua, quien no quiso revelar su identidad por razones obvias, nos envió estas imágenes del ataque de los misiles iraníes a la base americana de Al-Assad. pic.twitter.com/LFej4XHdWe — Molusco ???? (@Moluskein) January 8, 2020

Более 80 погибших и около 200 раненых

При тех разрушениях, которые можно увидеть на съемках базы «Айн-аль-Асад» отсутствие жертв среди американских военнослужащих и наемников, которых США также задействует в Ираке, выглядит крайне сомнительным.

Информированный источник в Корпусе стражей Исламской революции рассказал иранскому MEHR News Agenсy о потерях США.

«Согласно точным сообщениям наших источников в этом районе, по меньшей мере 80 военнослужащих американских террористических войск были убиты и около 200 ранены. Они были немедленно вывезены с авиабазы ​​вертолетами», — приводит слова источника иранское информагентство.

О потерях США 9 января 2020 года заявил и командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде.

«Девять американских самолетов эвакуировали раненых на базы в Израиле, Иордании и в один из госпиталей в Багдаде», — заявил Хаджизаде.

Он также добавил, что если правительство США продолжает утверждать, что в результате обстрела никто не пострадал, а Иран ошибается, то доказать это можно очень просто — открыть базу для присутствия правительственных сил Ирака и СМИ, и дать возможность оценить ситуацию.

Тайные перелеты

Кроме указанных выше девяти самолетов, известно о еще как минимум одном. 8 января 2020 года (спустя всего несколько часов после обстрела) был зафиксирован перелет медицинского самолета Boeing C-17A ВВС США из Багдада в Германию.

Here's #BNDGE53, a United States Air Force Medical Flight out of Baghdad International Airport. First altitude: 18,650 ft.



Flew in earlier today. Makes you wonder why!



Registration: 03-3123. #potn #Iraq #Iran https://t.co/tqMLU7KJb5 pic.twitter.com/kR9XPM6L86 — Gerjon | חריון (@Gerjon_) January 8, 2020

Примечательно, что до определенного момента лайнер летел с выключенным транспондером, и позволил себя обнаружить только в турецком воздушном пространстве.

Медицинский самолет C-17A ВВС США приземлился не в гражданском аэропорту Рамштайн-Мизенбаха, а на авиабазе, расположенной в этом городе, — опорном пункте Военно-воздушных сил Соединенных Штатов на территории Германии и одновременно штаб-квартире USAFE (ВВС США в Европе).

Более того, американская база «Рамштайн» также может использоваться в качестве эвакуационного пункта, поскольку недалеко от города Ландштуль находится крупнейшая американская больница за пределами США.

Медицинским бортом могли вывозить не только раненых, но и тела убитых.

Председатель правления Общероссийского фонда ветеранов и сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб «Вымпел-Гарант», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев отметил, что военное командование США обязано скрывать свои потери. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«Это является если не стратегической, то по крайней мере тактической задачей командования. Ведь чем больше людей погибло, тем, получается, хуже они воюют. Значит, они не смогли сохранить свой личный состав, не смогли правильно использовать разведывательные данные. Поэтому необходимо вводить противника в заблуждение. В том числе и через средства массовой информации, — как говорится, вешать на уши лапшу. А вывезти можно не только 80 трупов, но и куда больше. Этим занимаются специальные службы, которые могут скрыть все, что угодно, или наоборот — показать то, что нужно», — отметил ветеран ФСБ.

Американская машина пропаганды

США отрицает любые потери, заверяя через подконтрольные им СМИ и политиков, что были предупреждены об ударах заранее. Дональд Трамп в своем обращении к нации дважды подчеркнул «отсутствие жертв».

«Ни один американец не пострадал, все наши военнослужащие в безопасности, — заявил американский лидер. — Из-за системы раннего предупреждения никто не пострадал, ни американцы, ни иракцы», — вновь подчеркнул Трамп.

До обращения американского президента информацию о жертвах среди американцев отрицал и проамериканский премьер-министр Ирака Абдель Абдул Махди. Вот только он называл совершенно другую причину. По его словам, перед запуском ракет Иран заранее предупредил правительство Ирака об атаке, а те, в свою очередь, сообщили американцам.

«Поэтому удалось избежать человеческих жертв, и атака на военные базы США представляла ограниченный характер», — объяснил Махди.

Третью версию отсутствия жертв приводит в своем материале американская газета The Washington Post, которая ссылается на неназванного высокопоставленного представителя администрации США. По его словам, иранские власти намеренно «выверяли» ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.

«Это дало [возможность] иранцам сохранить лицо, равно как и возможность обеим сторонам отступить от края войны, — якобы сообщил чиновник. — Власти США еще днем во вторник [7 января] знали [список] объектов, по которым Иран собирается нанести удар, однако по каким конкретно, известно не было».

Таинственный собеседник WP также добавил, что соответствующую информацию военные США получили от иракских властей за несколько часов до атаки.

Системы раннего предупреждения, информация от иракских властей или нежелание Ирана навредить американцам — в администрации США всячески пытаются обосновать заявления об «отсутствии потерь». Это заставляет предположить, что потери все-таки были. Кроме того, возникает резонный вопрос: если США заведомо знали о ракетном обстреле, почему не предприняли никаких превентивных или оборонительных мер?

База «Айн аль-Асад»

База «Айн аль-Асад» — это не какой-нибудь малозначимый опорный пункт США в Ираке. Это полноценная авиационная военная база, где, по разным данным, единовременно размещается до 4000 военнослужащих из шеститысячной группировки войск США, находящейся в стране.

Кроме того, именно на базу «Айн аль-Асад» неоднократно прибывали официальные лица США в ходе визитов в Ирак — для выступлений перед американскими военнослужащими или переговоров с местными властями. Так, например, в конце 2018 года на базе побывал Дональд Трамп, а год спустя — вице-президент Майк Пенс. Эти визиты не были объявлены заранее, что говорит о повышенных мерах безопасности на базе.

Именно с этой базы вылетел беспилотник, а по версии КСИР — вертолет, который убил командующего «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, а также ряд высокопоставленных иранских военных. Нетрудно было догадаться, что именно по этому военному объекту Иран нанесет первый свой удар в рамках операции отмщения, о которой было объявлено официально.

Тем не менее ни одно средство ПВО или ПРО, которые должны были обеспечивать оборону базы, не сработали. Не говорит ли это о том, что американцы просто не ожидали удара по базе «Айн аль-Асад», и не успели приготовиться к ней?

Верить Вашингтону нельзя

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин уверен, что американские силы понесли потери в ночь с 7 на 8 января.

«Практически сразу же после атаки Ирана была информация о наличии погибших и раненых в результате обстрела. После этого, чтобы не навредить своим международным позициям и сохранить лицо, Штаты начали разыгрывать театр абсурда. Это продолжается и сегодня: говорят, что погибших якобы не было. Верить Вашингтону в этом случае нельзя. Если был зафиксирован факт вылета из Багдада медицинского самолета, то, соответственно, кого-то спасали, пытались вывезти. На территории Ирака же есть госпитали США, но они ведь решили вывозить в Германию — это ведь одна из ближайших Штатам стран, там лучшие медики», — отметил эксперт.

Антон Бредихин добавил, что сейчас подконтрольные американскому истеблишменту СМИ активно распространяют фейки о промахах иранских ракет, но это лишь жалкие попытки оправдать свою немощность. Тем более что поражение иранскими ракетами целей в Ираке демонстрирует неэффективность оборонных систем США.

«Сейчас идет очень большая пиар-кампания против Ирана. Запад пытается выставить контрудар Тегерана как некую оплошность, которая якобы не нанесла никакого ущерба США и американским вооруженным силам на территории Ирака. Так Штаты проецируют, будто они могут убивать кого хотят, в том числе высокопоставленных чиновников суверенных стран, и делать это безнаказанно», — отметил он.

Политолог подчеркнул: США на Ближнем Востоке потерпели полное поражение от Ирана. Очень важно, что весь мир увидел: всемогущество Вашингтона — это миф.

«Теперь же США стоит осознать реальное положение дел: за каждое организованное ими убийство расплачиваться придется дорого, возможно, десятками жизней американцев. Тут будет нарушаться основной принцип Соединенных Штатов о защите каждого своего гражданина, особенно если это происходит за рубежом», — объяснил эксперт.

Удар Ирана по базе «Айн аль-Асад» и понесенные в результате этого американцами потери продемонстрировали поражение Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и во всем мире.

Политические оппоненты Дональда Трампа в лице Демократической партии США обязательно используют инцидент в Ираке в ходе предвыборной кампании. Не исключено, что это позволит просочиться в медиапространство правде о реальных потерях США — не только в ночь с 7 на 8 января 2020 года, но и вообще во всех непопулярных военных кампаниях, которые американцы до сих пор ведут на Ближнем Востоке.