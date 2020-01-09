Астролог Богданов рассказал об опасностях затмения «волчьей» луны

Москва, 9 января. Астролог Павсекакий Богданов рассказал об опасностях, которые могут ожидать человека из-за затмения «волчьей» луны, которое начнется вечером 10 января.

Он подчеркнул, что наступает один из самых трудных периодов. По словам Богданова, затмение «волчьей» луны, которое начнется завтра в 22.10 по московскому времени, необычное и очень рискованное.

В беседе с корреспондентом «Пятого канала» астролог пояснил, что «возможны риски, связанные со здоровьем, возможны техногенные аварии и катастрофы». Павсекакий Богданов посоветовал воздержаться от дальних поездок на автомобиле и быть предельно внимательными к своему здоровью, так как в этот день могут появиться проблемы у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Астролог Полина Коваленко отметила, что 10 января не стоит доверять сновидениям и знакам. Она поддержала своего коллегу, заметив, что, действительно, многие люди в этот день могут плохо себя чувствовать. Любые начинания, скорее всего, не принесут никаких плодов, это касается и любовных отношений, пояснила собеседница издания.

«Не относитесь к ним серьезно, потому что это могут быть всего лишь ваши фантазии. Это могут быть какие-то временные явления и, скорее всего, вы разочаруетесь потом в этом человеке», — резюмировала Коваленко.

Ранее астролог Вера Хубелашвили дала разным знакам зодиака советы по выбору одежды в новом году, чтобы они могли получить «благосклонность» от символа Нового года — Белой Крысы.