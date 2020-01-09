Миро рассказала о судьбе принца Гарри после отказа от королевских привилегий

Москва, 9 января. Известный блогер Лена Миро рассказала о судьбе принца Гарри и его жены Меган Маркл после принятого решения отказаться от королевских привилегий.

Напомним, супруги объяснили поступок желанием иметь большую финансовую независимость от королевского двора и намерением жить в США, сообщает «Экономика сегодня».

Миро уверена, что решение было сделано по инициативе Маркл, поскольку она воспитывалась в проблемной семье и ей свойственны ссоры с новыми родственниками.

При этом блогер предсказывает большое будущее британской принцессе.

«Знаете, а Меган не пропадет. Вынесет мужу остатки мозга, сама снимется в сериале и скажет: ты все сидишь, а я зарабатываю», — заметила Миро.

По ее мнению, принц Гарри не сможет добиться успехов без поддержки семьи.

«Согласно английской традиции, Гарри начнет пить виски с непроницаемым лицом. И сопьется», — считает Миро.

Ранее «360» сообщал о реакции британского королевского двора на поступок принца Гарри. В Букингемском дворце заявили, что понимают решение супружеской пары, но эта идея создаст проблемы, «проработка которых займет время».

Принц Гарри поделился, что стал тяготиться королевским статусом после трагической смерти своей матери, принцессы Дианы.

О решении отречься от высокого статуса супруги, имевшие титул герцогов Сассекских, рассказали в своем официальном инстаграмме, сообщив также о запуске собственной благотворительной организации.