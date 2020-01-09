Зеленский провел телефонный разговор с Борисом Джонсоном

Киев, 9 января. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом говорится в записи президента Украины в Twitter.

В ходе разговора Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью трех граждан Соединенного Королевства при крушении «Боинга-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном.

«Украина благодарна Великобритании за всестороннюю поддержку», ― говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что с нетерпением ждет активизации двустороннего сотрудничества и визита в Лондон по приглашению Джонсона.

Самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Крушение украинского лайнера произошло на фоне обострения международной обстановки на Ближнем Востоке. В ночь на 3 января ВВС США с помощью беспилотника нанесли ракетный удар по кортежу генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который передвигался в районе аэропорта Багдада. В результате атаки военный скончался на месте. 8 января Тегеран нанес ответный удар по военным объектам США, расположенным в Ираке.