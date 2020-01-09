Протестующие против пенсионной реформы устроили поджог в центре Парижа

Париж, 9 января. Участники акции протеста против пенсионной реформы во Франции, которая проходит 9 января в Париже, устроили поджог. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Демонстрация, начавшаяся на Площади Республики, продолжается. Как ранее сообщал корреспондент ФАН, в колонне профсоюзов протестующие зажгли фаеры. Кроме того, кто-то из толпы поджег урну.

По словам представителя профсоюза, эта демонстрация собрала большее количество участников, чем предыдущие акции. Численность демонстрантов он оценивает в полмиллиона человек.

«Представитель профсоюза сказал, что на этой демонстрации людей больше, чем на трех предыдущих. Около 500 тысяч», — передает корреспондент ФАН.

Напомним, в Париже продолжаются забастовки, участники которых выступают против проведения пенсионной реформы в стране. В демонстрациях участвуют сотрудники государственных больниц, театров, сферы энергетики и представители других профессий. Реформа пенсионной системы Франции подразумевает отмену 42 специальных режимов, которыми пользовались некоторые категории граждан.