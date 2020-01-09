Иконы лидируют среди самых похищаемых культурных ценностей

Москва, 9 января. Иконы оказались самыми похищаемыми предметами, представляющими культурную ценность. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, с начала 2019 года в России были похищены более 77 тысяч предметов культурного назначения.

«Среди них иконы составляют около 45 тысяч», — пояснили в ведомстве.

Монеты и банкноты оказались на втором месте. В 2019 году было похищено более 11 тысяч монет и денежных знаков. На третьем месте находятся ордена и медали, с начала 2019 года злоумышленники похитили более шести тысяч таких наград. Четвертое место занимают старинные и редкие книги. В минувшем году воры похитили около пяти тысяч таких экземпляров.

При этом в 2019 году самым резонансным преступлением в этой сфере стало похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Которая была украдена из Третьяковской галереи в Москве. При этом злоумышленник был быстро задержан и приговорен к трем годам лишения свободы, передает ForPost.