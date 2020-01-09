Сирия, 9 января. 300 боевиков группировки «Файлак аш-Шам» переброшены из Идлиба в Ливию. В Латакии прошел антиамериканский митинг. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по опорным пунктам радикалов в районе Дейр-Шарки на юге Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: подтвердили смерть семи военнослужащих на севере Хасаки в результате двух терактов, нанесли удар по укрытиям курдских радикалов.

«Ахрар аш-Шам»: арестовали 13 членов «Ахрар аш-Шаркия» на севере Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: провели рейд в Дейр-эз-Зоре и арестовали 5 человек, обвиняемых в связи с ИГИЛ1.

Провинция Латакия

В столице провинции городе Латакия прошел массовый митинг. Местные жители города осудили ВС США за убийство генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в Багдаде. Местные жители выказали поддержку скорбящему народу Ирана, который лишился национального героя, который успел внести свой весомый вклад в разгром террористов «Исламского государства»1 в Сирии и Ираке. В митинге приняли участие также профсоюзы, губернатор Латакии Ибрагим Хадер аль-Салем, Мухаммад Шрайех - секретарь филиала Арабской социалистической партии, председатель городского совета, ряд членов Народного собрания.

Напомним, что генерал и замглавы погибли в результате авиаудара, нанесенного 3 января ВВС США по аэропорту иракской столицы города Багдад, в момент, когда там находился конвой высокопоставленных членов проиранского КСИР ополчения «Аль-Кудс».

Провинция Алеппо

На окраине города Аль-Баб в провинции Алеппо произошли столкновения между боевиками «Ахрар аш-Шам» и «Ахрар аш-Шаркия», как передает новостное агентство Step News. По данным агентства боевики не сумели поделить зоны своего влияния на севере провинции. Боевики «Ахрар аш-Шам» арестовал около 13 членов «аш-Шаркии» и конфисковали их автомобили. В ответ на это группировка направила в районе поселка Бакат подкрепление, где позднее стороны обменялись ударами, затеяв перестрелку в жилом квартале. Примечательно что обе группировки входят в альянс «Сирийской национальной армии». Данная стычка далеко не единственная между двумя этими группами, регулярно поступают сообщения о перестрелках, инициированных боевиками.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейды в деревнях Даман и Машиха вблизи города Аль-Бусейра на востоке провинции. Местные источники сообщили агентству, что после серии обысков в домах у жителей, курдские радикалы арестовали пять человек, которым выдвинули обвинения в пособничестве террористам «Исламского государства». У местных также конфисковали все оружие для самообороны.

Провинция Идлиб

Как сообщает ливанское новостной агентство Al Nour, в Идлибе за последние сутки были нейтрализованы 18 боевиков вооруженной оппозиции и джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам».

SOHR передает, что Идлиб покинула еще одна группа из 260 боевиков группировки «Файлак аш-Шам», в том числе полевые командиры. Боевики отправились в Ливию, чтобы принять участие в гражданском конфликте на стороны Правительства национального согласия, поддерживаемого странами Евросоюза и, в частности, Турцией. Источник также подчеркивает, что из Сирии в Ливию уже прибыло примерно тысяча боевиков, еще около 1700 новобранцев, перевербованных из «Лива Султан Мурад», «Бригады Шаха Сулеймана» и «Лива аль-Мутайсин» в Алеппо, на востоке Ракки и Хасаки, а также в Идлибе, проходят в настоящее время подготовку в лагерях, под присмотром инструкторов из числа военнослужащих ВС Турции.

Самолеты ВКС РФ продолжают наносить точечные удары по опорным пунктам джихадистов на юге провинции. Как сообщает агентство Masar Press, днем ракетные удары по базам радикалов были нанесены в окрестностях поселков Маар-Ширин и Дейр-Шарки.

Провинция Хасака

Артиллерия протурецких боевиков обстреляла позиции курдских радикалов в окрестностях города Тель-Тамр, как передает источник в сети Twitter Not Woofers. Днем ранее курдские отряды совершили попытку проникнуть за линии обороны турецкой армии у поселка Аль-Талла, однако были обстреляны их тяжелой артиллерии и вернулись к исходным позициям. Утром возобновились столкновения у поселка Аль-Такила.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) во время обхода лагеря беженцев «Аль-Хол» обнаружили тело задушенного иранца. Как сообщает новостное агентство Al Nour, внутреннее расследование показало, что мужчину избили молотком, после чего зарезали. В убийстве подозревают вдов ИГИЛ. Напомним, что в лагере содержится около 70 тысяч человек, из которых 11 – жены, дети и члены семьи террористов ИГИЛ, которые были свезены радикалами «Демократических сил» после избиения группировки в Багузе. Курдские боевики из числа лагерной охраны смотрят сквозь пальцы на сложившийся в лагере гуманитарный кризис и рост криминальных происшествий. Этим пользуются так называемые вдовы ИГИЛ, которые пытаются построить в лагере «халифат». На прошлой неделе они задушили женщину туркменской национальности за «непристойный вид» - женщина отказывалась носить никаб.

Число турецких военнослужащих, погибших в результате взрыва на севере Сирии, увеличилось до семи, как передает ТАСС. Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели в Сирии четверых военнослужащих турецкой армии в званиях младших офицеров. Ведомство указало, что инцидент произошел на севере Сирии близ города Рас-аль-Айн, в окрестностях города были заминированы два автомобиля. Пострадало также два мирных жителя. Турки подозревают в установке бомб курдских радикалов «Демократических сил Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.