Столтенберг заявил о намерении НАТО расширить военное присутствие в Черном море

Москва, 9 января. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс намерен усиливать свое присутствие в Черном море. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с румынским главой правительства Лудовиком Орбаном.

Столтенберг назвал Черное море стратегически важным регионом для НАТО. Именно поэтому Североатлантический альянс планирует продолжать усиливать свое присутствие в регионе, объяснил Генсек НАТО.

«Три страны НАТО являются прибрежными государствами Черного моря — это Турция, Болгария и Румыния, еще две страны региона — Грузия и Украина — являются ценными партнерами НАТО», — сказал Йенс Столтенберг.

Он также напомнил, что благодаря НАТО на Украине в 2019 году открылась морская военная академия. Генеральный секретарь Альянса пообещал, что военные учения с государствами-партнерами будут проходить чаще.