СНБО Украины раскрыл только четыре из семи версий крушения «Боинга» в Иране

Киев, 9 января. Киев рассматривает семь версий авиакатастрофы с украинским «Боингом», при этом пока обнародованы только четыре предполагаемые причины, еще три не озвучиваются. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, на данный момент у украинской стороны нет доминирующей версии.

«Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы мы получили максимальный доступ. Часть людей уже работают на месте события», — рассказал Данилов.

Ранее украинский чиновник сообщил четыре версии крушения «Боинга».

«Поражение самолета зенитной ракетой ЗРК <…>; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — заявил Данилов.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение сразу после взлета в аэропорту Тегерана. По распространенной версии, лайнер могли сбить беспилотники США. Ранее американские ВВС с помощью беспилотного аппарата убили иранского генерала Касема Сулеймани.