Попов не исключил, что сбить украинский «Боинг» мог американский беспилотник

Москва, 9 января. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов назвал возможной атаку американского беспилотника на украинский «Боинг-737» в Иране. Он отметил, что политическая ситуация в регионе крайне сложная, поэтому такую версию развития событий исключать нельзя.

«Допустим, столкнулся с беспилотником или самолетом-разведчиком, но, скорее всего изначально могло быть это, но потом пожар, и сбой системы управления самолетом», — пояснил Попов «Политике сегодня».

По словам летчика, с одним отказом экипаж легко справится, однако если неполадок несколько, действовать становится сложнее. Кроме того, необходимо учитывать, что гражданский лайнер — огромная и тяжелая машина. Ее двигатели работают на максимальной мощности, чтобы оторвать такую махину от земли. В этих условиях аварийная ситуация вполне вероятна.

Попов полагает, что ситуация на борту была настолько напряженной, что у пилотов не было времени даже на то, чтобы послать сигнал бедствия.

Напомним, 8 января «Боинг-737» разбился через несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров. Свидетели утверждают, что перед падением у лайнера вспыхнул двигатель.

По одной из версий, причиной авиакатастрофы стал несчастный случай, по другой — атака беспилотника США, который принял лайнер за иранский самолет.