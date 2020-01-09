Басманный суд продлил домашний арест Калви

Москва, 9 января. Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви на месяц.

Заседание по делу Baring Vostok состоялось в четверг и началось на три часа позже запланированного. Защита Калви знакомилась с материалами ходатайства следствия и нового обвинения.

«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия», — заявил судья Юлия Сафина, ее слова приводят РИА Новости.

Кроме того, суд продлил домашний арест топ-менеджеру инвестфонда Филиппу Дельпалю.

Ранее следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату. По данным следователей, Калви с Дельпалем уговорили акционеров подписать соглашение о передаче акций компании International Financial Technology Group банку «Восточный» вместо возврата долга.