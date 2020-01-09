Следствие просит назначить штраф актрисе Бочкаревой, обвиняемой в хранении наркотиков

Москва, 9 января. Следствие просит назначить штраф для актрисы Натальи Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

В суд поступило постановление о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой, однако оно еще не рассмотрено.

«Поступило постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правогого характера в виде судебного штрафа», — сообщили в пресс-службе Преображенского суда.

Напомним, сообщения о том, что Бочкареву, сыгравшую Дашу Букину в ситкоме «Счастливы вместе» задержали с наркотиками, появились в сентябре 2019 года. Актриса опровергала эту информацию, однако позже было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлено задержание женщины, похожей на Наталью Бочкареву. Актриса была лишена водительских прав и оштрафована на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование.

В декабре стало известно, что уголовное дело в отношении Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотиков, передали в суд. Актрисе грозит до трех лет лишения свободы.