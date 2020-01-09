Лукашенко объяснил, почему не договорился с Россией по поставкам нефти

Минск, 9 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил отсутствие договоренностей с Россией по поставкам нефти.

На церемонии вручения специальной премии деятелям культуры и искусства «За духовное возрождение» глава белорусского государства пояснил, что до настоящего момента не договорился с президентом России Владимиром Путиным по поставкам нефти в республику.

«Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой», — цитирует Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

Напомним, в конце декабре ушедшего года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили поставки нефти и газа в республику.