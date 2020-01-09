Один человек пострадал при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте

Ухта, 9 января. Пожар случился на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка» в Ухте, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми. По данным Федерального агентства новостей, есть пострадавший.

Сообщение о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе поступило около пяти часов вечера 9 января.

Площадь пожара, как сообщил источник ФАН, составляет тысячу квадратных метров.

«Есть пострадавший. На данный момент на месте работает МЧС», — сказал собеседник.

Как указали в региональном МЧС, пожару присвоен третий ранг.