Москва, 9 января. Открытие пропускного пункта в сирийском Дейр-эз-Зоре, который разблокировал находящийся в осаде город, стало настоящей победой в гуманитарной сфере. Об этом в четверг заявил вице-президент Международного комитета защиты прав человека, эксперт движения «Сильная Россия» Александр Ионов.

«То, что сегодня Россия, Турция и Сирия предпринимают, безусловно, с ведущей ролью России, в гуманитарной сфере — это большая победа, большие перспективы. Их можно характеризовать как положительные и влияющие на динамику улучшения жизни местного населения», — пояснил он «Политике сегодня».

По словам эксперта, блокада Дейр-эз-Зора мешала решению гуманитарного кризиса. Люди не могли покинуть окруженный американскими военными и поддерживаемыми ими боевиками город, а продовольствие приходилось сбрасывать с воздуха. Однако России в конечном итоге удалось договориться с американцами об открытии пропускного пункта в Дейр-эз-Зоре.

Напомним, что американский контингент находится в Сирии незаконно. У Вашингтона нет ни официального разрешения Дамаска, ни мандата Совбеза ООН, чтобы проводить в Сирии военную операцию.