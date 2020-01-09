Более 10 миллионов пользователей посмотрели новогоднее шоу «Одноклассников»

Москва, 9 января. Более 10 миллионов уникальных пользователей посмотрели новогоднее шоу социальной сети «Одноклассники». Как отметили в компании, всего шоу «Настоящий Новый год 2.0» собрало 15,6 миллиона просмотров.

«В отличие от смотрения праздничного эфира год назад, в этот раз зрители активно проявляли интерес к шоу в соцсети не только в новогоднюю ночь, но и в течение нескольких дней после наступления 2020 года», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в «Одноклассниках» отметили, что 85% пользователей смотрели новогоднее шоу на мобильных устройствах. Чаще всех праздничный эфир смотрели мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Они составили 70% от общего числа зрителей.

Активнее всего пользователи социальной сети смотрели «Настоящий Новый год 2.0» в ночь на 1 января. За этот период шоу посмотрели три миллиона уникальных пользователей. Средняя продолжительность просмотра составила 48 минут.

Участие в новогоднем эфире «Одноклассников» приняли исполнители Александр Ревва, Мари Краймбрери, BrainStorm, Звонкий, Елка, Zivert, Manizha и другие звезды. Ведущими шоу стали Евгений Рыбов и шоумен Владимир Маркони.