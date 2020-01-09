Украине придется доплачивать за транзит российского газа в Европу

Киев, 9 января. Украина будет вынуждена доплачивать за транзит российского газа вследствие сокращения потоков голубого топлива. Об этом заявил украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, Киев уже теряет сотни миллионов долларов из-за запуска газопровода «Турецкий поток». Мощность первой ветки газопровода достигает 15 миллиардов кубометров, что обернется для Украины потерей полумиллиарда долларов. При этом с вводом в эксплуатацию второй нитки мощность возрастет в два раза, сообщает «Экономика сегодня».

«То есть, Украина из-за «Турецкого потока» будет терять миллиард долларов в год. Не надо быть великим математиком», — отметил Скаршевский.

Снижение прибыли от транспортировки газа приведет к остановке модернизации устаревшей газотранспортной системы Украины и поставит крест на важнейших инфраструктурных проектах в сфере энергетики.

Напомним, в 2020 году свою работу начнет еще один газопровод — «Северный поток — 2», который будет поставлять уже 55 миллиардов кубометров газа в год.

«Поэтому (между РФ и Украиной) заключен такой контракт: в 2020 году 65 млрд (кубометров транзита), а с 2021 уже 40. ГТС Украины в конечном итоге будет на пределе самоокупаемости», — сказал экономист.

По мнению эксперта, в таких условиях Украине придется доплачивать за транзит голубого топлива.

«Дело в том, что «Газпром» платит «Нафтогазу» фиксированную ставку, а «Нафтогаз» платит оператору ГТС по европейской формуле: чем меньше транзит, тем выше ставка. И того, что платит «Газпром», может не хватить, чтобы «Нафтогаз» рассчитался с оператором», — объяснил Скаршевский.

При этом прогнозы экономиста подтверждаются расчетами главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, который сообщил о потере 450 миллионов долларов из-за запуска «Турецкого потока».