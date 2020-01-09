Apple подтвердила сканирование фото пользователей в iCloud

Москва, 9 января. Американская корпорация Apple проверяет хранилище iCloud на наличие фотографий насилия над детьми, об этом рассказал специалист компании по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват.

«Аккаунты с контентом, в которых присутствуют фотографии насилия над детьми, нарушают наши условия предоставления услуг. Любые аккаунты, найденные с этим материалом, будут отключены», — сообщил Хорват в ходе выступления на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

Как сообщает The Telegraph, Apple сканирует детали изображений и отслеживает фотографии, содержащие элементы насилия над детьми, сравнивая их с характерными для порнографического контента паттернами. Не исключено, что Apple также использует программу PhotoDNA, которая с помощью хеширования сравнивает фото с базой изображений.

Ранее в Apple сообщили, что зеленый iPhone 11 Pro появился в линейке новых «яблочных» смартфонов в целях заботы об экологии.