США боятся «мученика Сулеймани» и пытаются скрыть убитых ударом Ирана

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что ракетный удар, нанесенный Ираном по базе «Айн аль-Асад» в Ираке, был «выверенным»: якобы иранские военные стремились не допустить жертв среди американских военных. Чиновник заявил The Washington Post, что список объектов, выбранных в качестве целей операции «Мученик Сулеймани», был заранее известен администрации США.

«Это дало возможность иранцам сохранить лицо, равно как и возможность обеим сторонам отступить от края войны», — заявил анонимный представитель Белого дома.

Федеральное агентство новостей оценило правдоподобность заявлений о «выверенном» и «договорном» ракетном ударе.

США врут о потерях

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что «ни один американский военнослужащий не пострадал в ходе удара. Между тем иранское агентство Mehr News со ссылкой на источники в организации, которая нанесла удар, Корпусе стражей Исламской революции, заявило о «по крайней мере 80 погибших американских военных и примерно 200 раненых».

По версии КСИР, сразу же после удара 8 января пострадавшие были эвакуированы на вертолетах из западного Ирака – и в тот же день не менее 10 транспортных вертолетов ВВС США приземлились в международном аэропорту «Диагор» на греческом острове Родос.

Судя по фотографиям, появившимся в Сети, по крайней мере часть этих вертолетов принадлежит медицинской службе. Машины оснащены дополнительными топливными баками – с ними вертолеты Black Hawk вполне способны в один перелет преодолеть расстояние от Эрбиля, где находится база «Айн аль-Асад», до Родоса.

Иранская разведка отметила, что американские вертолеты эвакуировали раненых в Израиль, Иорданию и госпиталь в Багдаде. Санитарный транспортный борт C-17A Globemaster вылетел из Багдада в Германию, в направлении авиабазы ВВС США «Рамштайн». Это не осталось незамеченным.

Here's #BNDGE53, a United States Air Force Medical Flight out of Baghdad International Airport. First altitude: 18,650 ft.



Flew in earlier today. Makes you wonder why!



Registration: 03-3123. #potn #Iraq #Iran https://t.co/tqMLU7KJb5 pic.twitter.com/kR9XPM6L86 — Gerjon | חריון (@Gerjon_) January 8, 2020

Свидетельства не оставляют сомнений: США предприняли значительные усилия для вывоза раненых после ракетного удара — и раненых было много. Таким образом, версия о «выверенном» и «осторожном» характере ударов не состоятельна.

Разрушенная база в Ираке

Ранее телеканал CNN заявил, что власти Ирака, получив предупреждение от Тегерана, сочли нужным предупредить американских военных. По словам источника в КСИР, «хотя американцы были подняты по тревоге, их зенитная оборона не смогла отреагировать».

IRAN MISSILE ATTACK TO USA HQ AIN AL ASSAD pic.twitter.com/9aY8X8Bq2i — Reza (@Reza73173327) January 8, 2020

Спутниковые фотографии разрушений на базе «Айн аль-Асад» подтверждают, что ракеты, выпущенные, судя по всему, с ракетной базы «Бахтаран», попали точно в назначенные им цели. Выпущено было не более 20 ракет, по крайней мере 15 из которых поразили объекты на американской базе.

In a missile attack on ISIS in Syria in Oct 2018, Iran launched from a site (34.478, 47.020) adjacent Bakhtaran Missile Base. If yesterday's strike on the Ain Al Asad air base was fired from the same spot, the missiles would have arrived along the flight path marked in Yellow 1/2 pic.twitter.com/g3u6eT2HLm — Michael Elleman (@EllemanIISS) January 8, 2020

Эти обстоятельства говорят против как заявлений Трампа об отсутствии потерь, так и якобы «выверенного» характера ударов по американской авиабазе. Распространившиеся в социальных сетях видеозаписи, сделанные на авиабазе «Айн аль-Асад», демонстрируют масштабные разрушения (видеозаписи с базы выложил в Интернет солдат-пуэрториканец, скрывающийся под псевдонимом «Моллюск из Пуэрто-Рико».

Источники КСИР на западе Ирака сообщили, что ракетным ударом были уничтожены несколько вертолетов и боевых беспилотников США, которые были главной целью операции «Мученик Сулеймани». Своей символической цели в ходе удара Иран добился — ведь удар был нанесен именно по той базе, откуда вылетел беспилотник, убивший иранского героя.

First pictures from inside the base of Ain al-Assad Wrote a Twitter account releasing this video as the first video from the site of Ain al-Assad; A Puerto Rican soldier who did not want to reveal his identity for obvious reasons sent us pictures pic.twitter.com/eK4GcESIuX — Vahidfarhadi (@Vahidfarhadi8) January 9, 2020

Практически сразу после удара США заявили в ООН о готовности к переговорам с Ираном «без предварительных условий». Иран отверг эти предложения как неприемлемые. Иранские военные (как и их иракские партнеры) несколько раз подчеркнули, что удар по базе «Айн аль-Асад» стал только первым этапом операции «Мученик Сулеймани» — результатом которого они довольны.

США заманивают Иран в сети переговоров

Однако настоящей местью за убийство генерала Касема Сулеймани будет не гибель американских военных, а полное изгнание американских сил из региона. Al Arabia сообщает, что по словам генерала аэрокосмических сил КСИР Амира Али Хаджизаде, они готовы были уничтожить немедленно около 500 американских военных, и еще от 4000 до 5000 в ближайшие 48 часов.

После убийства иранского генерала Соединенные Штаты последовательно пытаются сохранить лицо и вывести противника на переговорный процесс. Одним из первых эту линию принял сам президент Трамп, который в разгар обмена оскорблениями и угрозами объявил в Twitter: «Иран никогда не выигрывал войны – но никогда не проигрывал переговоров!»

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Заявления о «выверенных» и якобы безопасных для американцев ударов по «Айн аль-Асад» служат той же цели: максимально упростить Тегерану переход к переговорам в страхе перед операцией «Мученик Сулеймани». Однако вряд ли Иран пойдет на это. Убийство иранского генерала вызвало резкий отклик по всему Ближнему Востоку, и теперь даже те нации, которые не находятся в конфликте с США, хотят, чтобы Штаты немедленно убрали войска и не допускали эскалации.

Военный эксперт Борис Рожин уверен, что ошибаются те, кто полагал, что после гибели Касема Сулеймани сократится роль «ястребов» в иранской политике.

«Наивно вели себя те, кто полагал, что Иран испугается угроз Трампа и начнет пересматривать свою политику, — утверждает Рожин. — Роль ястребов в иранской политике, которая несколько упала после «ядерной сделки», нынче снова возрастает. Сугубо прагматичные или религиозные причины, которые обуславливают эту иранскую политику, просто дополнились еще и мотивом мести за национального героя-мученика».

Иран готов атаковать по всему Ближнему Востоку

Иран не стремится к прямому военному конфликту с Соединенными Штатами – несмотря на то, что у США практически нет шансов оккупировать Иран так, как это было сделано с Ираком Саддама Хусейна, в Тегеране помнят, что технократический Пентагон не раз терпел поражение в борьбе с повстанческими движениями, напомнил военный эксперт в своем Telegram (@boris_rozhin).