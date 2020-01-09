Вашингтон пытается скрыть потери после ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке

Москва, 9 января. Высокопоставленные источники американской газеты The Washington Post утверждают, что Иран пытался нанести минимальный ущерб при ракетном ударе по военным базам США в Ираке. По их словам, Тегеран хотел «сохранить лицо» и избежать ситуации, которая могла привести к масштабным столкновениям между двумя странами.

Иранский бригадный генерал Абу аль-Фадль назвал нелепыми подобные утверждения, отметив, что США преследуют свои цели в «психологической войне» против Ирана.

Политолог Юрий Самонкин выразил уверенность, что ракетный удар Ирана стал полной неожиданностью для американской стороны, однако Вашингтон не готов это признать.

«Миф о непобедимости США и войск НАТО, который сформировался в мире после распада СССР, был долгое время непоколебим. Если они официально сейчас подтвердят информацию об ущербе и жертвах на своих военных базах, то вопрос о лидерстве США как сверхдержавы на международном уровне будет скомпрометирован», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп сделал официальное заявление после ракетного удара Ирана, в котором отсутствовала какая-либо конкретика. Речь главы Белого дома свидетельствует о попытках скрыть реальные последствия иранской атаки. Кроме того, США опасаются вступать в противостояние с Ираном, который обладает ядерным вооружением, передает Nation News.

«Иран — это им не Ирак. В Вашингтоне прекрасно понимают, что успеха военной кампании не будет», — подчеркнул Самонкин.

Напомним, 3 января Вашингтон нанес ракетный удар в аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Позднее власти Ирана пообещали отомстить за гибель Сулеймани. В свою очередь, Трамп пригрозил Тегерану ракетным ударом по 52 объектам в Иране. 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. В Вашингтоне утверждают, что американские военнослужащие не пострадали при ракетном ударе США в Ираке.