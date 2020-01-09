Главные новости 9 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 9 января.

В результате удара по базе, где дислоцируется военный контингент США, были повреждены вертолет, палатки и парковочные площадки. Глава Пентагона рассказал об ущербе от ракетного удара Ирана по базе США.

США готовы к переговорам с Ираном без каких-либо предварительных условий для снижения эскалации в регионе. США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам «без условий» с Ираном.

Потерпевший крушение под Тегераном самолет Boeing-737 МАУ загорелся еще до того, как столкнулся с землей. В Тегеране сообщили, что потерпевший крушение Boeing-737 загорелся в небе.

Запуск газопровода «Турецкий поток» негативно скажется на объемах транзита российского газа через Украину. На Украине рассказали о потерях после запуска «Турецкого потока».

Власти США уже не скрывают истинной цели своих санкций, направленных против «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Политолог Бень назвал беспрецедентным давление США на «Турецкий поток».

Bloomberg в своем Twitter опубликовал три спутниковых снимка военной базы в Иране, на которых видны следы от авиаударов. Bloomberg опубликовал снимки военной базы США после авиаудара Ирана.

Военный эксперт Константин Сивков уверен, что США оказались не готовы к ударам со стороны Ирана по своим базам в Ираке. Реакция Ирана на убийство Сулеймани заставит США покинуть Ближний Восток.

Власти США считают, что Иран «специально» выверял ракетные удары по американским объектам в Ираке. В США считают, что Иран специально выверял удары для минимизации ущерба.

Военные машины прибыли на базу под Камышлы через «незаконный пограничный переход» на сирийско-иракской границе. Американская бронетехника переброшена из Ирака в Сирию на базу под Камышлы.

Рак желудка является опасным заболеванием, но его можно предупредить, если принимать меры предосторожности. Гастроэнтеролог Бородин рассказал, как избежать рака, убившего Павленко.