США начали убивать политиков и военных других стран задолго до Сулеймани

До убийства популярного и уважаемого иранского генерала Касема Сулеймани Соединенные Штаты многократно нарушали международное право и устраняли политиков и военных иностранных держав, которые пытались противостоять влиянию США или американских корпораций. Только ранее Вашингтон делал это не столь нагло и открыто, а предпочитал действовать силами спецслужб или руками своих зарубежных марионеток. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Зловещий рекорд США

Есть все основания утверждать, что США установила зловещий рекорд по числу удачных и провальных покушений на глав государств, иностранных высокопоставленных офицеров и лидеров оппозиции. Известно, что только на многолетнего кубинского лидера Фиделя Кастро ЦРУ совершило более 638 попыток убийства. Очевидно, что Фиделю несказанно повезло умереть своей смертью в 90-летнем возрасте, а вот его преданному соратнику Эрнесто Геваре не удалось избежать варварской расправы со стороны США.

Схожая участь постигла первого законно избранного премьер-министра республики Конго — Патриса Лумумбу, который хотел провести национализацию промышленности и отстранить западные добывающие компании от разработки конголезских месторождений полезных ископаемых. Президент США Дуайт Эйзенхауэр лично «заказал» главе ЦРУ Аллену Даллесу убийство Лумумбы, которое было приведено в исполнение отрядом бельгийских наемных палачей.

Среди жертв американской международной уголовщины — президент Чили Сальвадор Альенде и верховный главнокомандующий чилийской армии Рене Шнайдер, доминиканский лидер Рафаэль Трухильо, панамский президент и главком вооруженных сил Омар Торрихос, эквадорский президент Хайме Рольдос.

Невзирая на демонстративное преклонение перед законом и повсеместные призывы соблюдать международное право, Соединенные Штаты никогда не гнушались публично вытирать ноги об устав и резолюции ООН. Громкое убийство для политической элиты США — такое же естественное средство добиваться своих целей, как для обыкновенной гангстерской шайки.

По сути, для «светоча мировой демократии» международное законодательство — свод необязательных правил, которые разработаны для других «зависимых» стран, чтобы ими было легче манипулировать. Когда дело касается интересов Соединенных Штатов, все договоры и хартии, декларации и конвенции о соблюдении прав человека моментально отправляются в мусорное ведро.

Зачистка неугодных

Сегодня всплывает все больше фактов о кровавой операции «Кондор» — кампании США по зачистке стран Латинской Америки от просоветской социалистически настроенной оппозиции в 1970-80-х годах. Операция проводилась под личным контролем известного американского дипломата и чиновника Генри Киссинджера.

ЦРУ через свои каналы выявляло латиноамериканских социалистов и выдавало их проамериканским диктаторским режимам в Чили, Аргентине, Бразилии, Парагвае, Перу и Уругвае. По требованию американского правительства за указанный период попало в тюрьмы и подверглось пыткам 400 тысяч латиноамериканцев, 50 тысяч было убито, 30 тысяч пропали без вести.

Оправдание убийства

Примечательно, что американские СМИ как либерального, так и консервативного толка заняты вовсе не обсуждением правомерности и легитимности убийства крупного военного деятеля иностранной державы, известного борца с терроризмом и авторитетной фигуры в шиитском мире. CNN и Fox News, The Washington Post и The New York Times соревнуются, кто же найдет более изощренное оправдание грубому попранию международного права.

Разумеется, некоторые журналисты и телеведущие выражают страх перед возможными последствиями и местью Ирана. Однако практически никто не усомнился в «моральном праве» США на совершение зверской и бессудной атаки. Негласное одобрение таких действий американскими СМИ означает возможное повторение подобного сценария в ближайшем будущем.