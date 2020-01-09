Теневые спонсоры ФБК помогли Навальному рассчитаться за беспорядки в Москве

Москва, 9 января. Сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Владимир Милов заявил в Facebook, что организация выплатила штрафы на 4,6 млн рублей, которые были наложены по итогам несанкционированных акций в Москве.

По его словам, расплатиться с понесшими убытками бизнесменами и городскими предприятиями «оппозиции» помогли «частные пожертвования», однако при этом все эти донаты поступали на тайные счета.

«Пишите в личку все, кто готов помочь, мы не светим реквизиты, чтобы не было проблем всяких», — писал Милов в соцсетях.

Портал Nation News обратил внимание на непрозрачность схемы по сбору денег и на быстрое погашение штрафов. Все это может быть свидетельством того, что рассчитаться с миллионными штрафами ФБК помогли теневые спонсоры из-за границы, которые используют организацию Навального, чтобы раскачивать ситуацию в стране. Они были прямо заинтересованы в том, чтобы признанный в иноагентом в России ФБК как можно скорее погасил долги, а его сотрудники вновь получили возможность выезжать за границу для получения дальнейших инструкций.

Напомним, что летом прошлого года в Москве прошла целая серия несанкционированных митингов. Все они были устроены в поддержку либеральных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые были сняты с выборов за подделку подписей избирателей и другие нарушения.