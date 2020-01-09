Три некролога от людоедов. Роман Носиков о либеральных оправданиях терроризма США

Есть такие люди — они привилегированнее мертвых: про мертвых можно или хорошо или правду, а про этих вообще ничего не надо. Причем никогда. Ни после смерти, ни до.

Любое упоминание их делает мир невезучим проклятым местом, обреченным содержать в себе существ, самим своим существованием доказывающим, что мир — летящая в пустоте сфера, из которой нет выхода. Просто потому, что если бы наш мир держался на китах и черепахе, то при одном только подозрении, что на ней завелось что-то подобное, черепаха дезертировала бы к чертовой матери, предварительно наблевав китам на головы, и мы все утопли бы в мировой воде.

Вот взять, к примеру, Леонида Волкова — борца с коррупцией, оппозиционера, красавца, владельца европейской недвижимости и дамского угодника.

Ну, лучше его, конечно, никуда и ни за что не брать. Особенно руками. Но он же сам откуда-то взялся? И время от времени постоянно берется. Вылезает. Какая бы гадость на свете ни произошла, он уже из нее торчит, как червяк из яблока.

Вот и сейчас.

Соединенные Штаты вызвали в Ирак на переговоры по ядерной сделке иранского генерала, командующего «Аль-Кудс». Это примерно как наши Силы специальных операций, только если бы они назывались «Царь-Град» или «Аляскинская губерния» (Кудс — это Иерусалим). А затем по прибывшему на переговоры генералу нанесли авиаудар, который убил его и еще четырех людей, его сопровождавших.

Дело не в том, что я в каком-то эпилептическом восторге от иранского режима. Я очень даже совершенно не в восторге. Иран — это жесткая техно-теократия, в которую он превратился благодаря изоляционизму, «традиционным ценностям», а также постоянному внешнему давлению, игнорирующему государственный суверенитет, со стороны США и стран Запада.

Ничего не напоминает? Идею «русского одиночества», недопущения тлетворного влияния на традиции? Вот и мотайте на ус.

Однако совершено вероломное убийство, нарушающее все нормы международного права. Фактически — провокация войны. Отсылки на то, что Сулеймани и его структура — террористы, не выдерживают критики. Террористами «Корпус стражей Исламской революции», включая подразделение «Аль-Кудс», признали Канада, Бахрейн и Саудовская Аравия. И еще Майк Помпео.

Не США. А Майк Помпео.

Какая реакция может быть на это у нормального человека? От равнодушия до страха и возмущения.

А вот что нам продемонстрировал Леонид Волков:

«Почти безотносительно подумал, что если бы в каком-нибудь 1950 году американцы (или там марсиане) убили бы Лаврентия Павловича Берия, то есть буквально и в точности главу корпуса стражей революции и куратора атомной программы… народам СССР было бы немного полегче, какого-то количества бессмысленных жертв не было бы, и вообще, по гамбургскому счету, мир был бы немного более хорошим местом. А также моя скромная параллель очень ясно отвечает на вопрос о том, почему наследники и потомки Лаврентия Палыча так сейчас взвыли волчьим воем».

Сначала я не правильно Леонида понял. Я подумал, что он считает, будто смерть Берии в 1950 году уже не остановила бы советский ядерный проект. А потом я прочитал комментарии, и до меня дошло.

Волков просто не в курсе, что ядерная бомба в Советском Союзе была испытана уже 1949 году. Этот интеллектуал полагает, что мир был бы безопаснее и лучше, а народам было бы полегче, если бы у СССР ядерного щита не было. То есть он либо не в курсе послевоенных планов США и Великобритании о ядерной бомбардировке СССР, или полагает, что ядерная бомбардировка и последующие за ней оккупация и расчленение страны — всяко лучше Берии.

По мне так это рассуждение по степени раскрытия умища и широты души примерно равноценно мечтаниям о том, чтобы в детстве быть изнасилованным внезапно упавшим на Свердловск Майклом Джексоном, зато потом — интервью и компенсации.

Впрочем, не одним Леонидом… А по крайней мере двумя. Есть еще Гозман.

«Это был человек, который вел войну с Америкой. И он убит — причем, американцами! Он, действительно, занимал официальный пост. Как Геринг, Абакумов или Йенг Сари. Каждый, избавивший мир от любого из них, заслуживал бы нашей благодарности. Может, стоит поблагодарить американцев — он убит», — написал праздничный Леонид Яковлевич.

Тут прямо-таки радует прямота. Потому что последние годы Сулеймани воевал с «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Иран не объявлял войны США. Но это отрадно, что Леонид понимает: воевать с ИГИЛ1 — это все равно что воевать с США.

Впрочем, нет, он этого не понимает. Просто когда Леонид Яковлевич разговаривает, он передает нам куски какого-то внешнего, слышимого ему одному эфира, с помехами и разрывами. И не утруждает себя пониманием, да и вряд ли в состоянии понять, связаны ли эти куски по смыслу или нет.

У него что-то просвистело между ушей из «Голоса Америки» и «Радио Свобода»: у одного — про «вызов, брошенный Америке», а у другого — про «вооруженную демократическую оппозицию в Сирии». Затем как-то само собой запуталось в извилинах, склеилось и выбежало наружу, шебурша лапками, косенько подмигивая и пугая неопытных читателей.

Но и двух Леонидов недостаточно. Членка совета по правам человека при президенте, сотрудница RT Екатерина Винокурова удивилась:

«Извините, но, я, как женщина, не понимаю как можно жалеть этого Сулеймани. В Ираке совершенно адский режим по отношению к женщинам. К сожалению, его смерть едва ли позволит освободить иракских женщин от рабства у религиозных фанатиков, которые там у власти».

Действительно. Давно уже следует определиться, как правильно писать: Ирак или Иран, Ливия или Ливан. Сотрудники RT путаются. И да, лишь столь компетентному членке совета по правам человека могло прийти в голову, что если у какого-то чиновника в стране есть проблемы с правами человека, равенством или еще чем, то убить его с беспилотника ракетой — вполне оправдано.

Кстати, в этой фразе немало самопожертвования, так как Екатерина одновременно — сотрудница «российского пропагандистского ресурса» и член совета при президенте России. Не думала ли она, что у тех же американцев нет никаких причин не загрести ее из отпуска в Таиланде прямиком в Абу-Грейб или не шандарахнуть по ней ракетой? Вдруг мир сразу станет лучше?

В общем, в этом скворечнике поселился и чирикает Дудь. И эхо от его трелей доносится до нас сквозь хорошенький ротик Екатерины.

Только ледяная пустота и случай, да еще бесконечная любовь Господа могут выдержать соседство с этими существами. Выбирайте сами, что вам ближе: случай или Бог. Потому что эти существа есть. Они близко.

Потому что мир, пока в нем находятся людоеды, — бесконечно мал. Потому что никакое расстояние между нами и ими — ни пол-экватора, ни пол-меридиана, ни расстояние от Земли до Альфы Центавра не убережет вас от них.

Впрочем, некоторые могут выйти замуж.

1 Организация запрещена на территории РФ.