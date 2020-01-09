Санкт-Петербург, 9 января. Кастинг на первый всероссийский фестиваль красоты и творчества «Улыбка Вселенная Россия 2021» стартовал в четверг.

Конкурс стал франшизой международного фестиваля красоты и творчества «Улыбка Вселенная». Участниками конкурса могут стать мамы в возрасте от 23-45 лет. Кастинг продлится до конца февраля текущего года. Анкету можно заполнить на сайте проекта.

В финал конкурса выйдут от 12 до 20 участниц. Обладательницу самой красивой улыбки России определят в Петербурге в апреле. Победительница проекта поедет на пятый юбилейный финал международного фестиваля красоты и творчества «Улыбка Вселенная 2021» в Нью-Йорке. Он пройдет 29 октября 2020 года ― в юбилейный день рождения продюсера фестиваля Леонида Хромова.