Донбасс, 9 января. Киевские силовики обстреляли ЛНР из тяжелых 120-мм минометов. Командование ООС хочет уволить печально известного комбрига ВСУ. Из-за дезертирства военнослужащих — в украинской армии некомплект личного состава. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки зафиксировано шесть обстрелов территорий народных республик — два удара нанесены по населенным пунктам ЛНР и четыре — по ДНР. Киевские силовики применили 120-мм минометы, запрещенные минскими соглашениями, а также гранатометы и стрелковое оружие.

Украинская армия безуспешно борется с дезертирством

Народная милиция ДНР получила информацию, что комбриг 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ изъял личные документы у всех военнослужащих своей части. Такой метод борьбы с дезертирством не принес ожидаемого результата, и теперь военные комендатуры на юге Донецкой области в зоне Операции объединенных сил (ООС) заполнены задержанными беглецами из бригады — без паспортов и военных билетов.

Ввиду отсутствия документов, удостоверяющих личность, дезертиров проверяют правоохранительные органы и только потом возвращают в часть. В настоящее время проверки СБУ ожидают около 120 задержанных украинских военных.

Похожая ситуация складывается в 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Ее командир уже попал в немилость штаба ООС в связи с недавней историей с ранением его подчиненного в ходе пьяной ссоры с сослуживцем. Комиссия, прибывшая для расследования происшествия, дополнительно выявила факт бегства четырех бойцов бригады. По сообщению источников разведки оборонного ведомства ДНР, командующий ООС обвинил комбрига в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и предложил ему написать рапорт о переводе на низшую должность, либо выйти на пенсию. Комбриг пообещал выполнить требования после ухода бригады на ротацию.

Некомплект личного состава ВСУ в зоне ООС

Как сообщил спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, в подразделениях ВСУ, дислоцирующихся в Донбассе, продолжает увеличиваться некомплект личного состава. Только в одной 93-й бригаде ВСУ укомплектованность военнослужащими составляет менее 50%. Причины давно известны: недостаточное материальное снабжение и плохие бытовые условия.

С каждым днем растет количество военнослужащих ВСУ, желающих расторгнуть контракты. Зачастую солдаты просто не возвращаются в свои части из отпусков. Чтобы восполнить недостаток бойцов, командование ООС приняло решение переводить в опустевшую бригаду военных, проходящих службу в других подразделениях.

Солдат ВСУ совершил попытку суицида

Как рассказали в Народной милиции ЛНР, в рядах ВСУ зафиксирована очередная попытка самоубийства рядового. Инцидент произошел с военнослужащим 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ прямо во время боевого дежурства. По сообщению источника, сослуживцы вовремя доставили горе-суицидника в больницу, и парня удалось спасти.

По словам спасенного бойца, он не выдержал постоянного психологического давления и унижений со стороны своего командира взвода. Комбриг Артем Котенко скрыл от вышестоящего руководства попытку суицида солдата и не доложил о происшествии в штаб ООС.