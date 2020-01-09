«Краса Вселенной» открыла регистрацию для участия в конкурсе

Москва, 9 января. «Краса Вселенной» в 2020 году меняет свой формат, теперь это смесь конкурса красоты, премии «Оскар» и Нобелевской премии.

Новая Международная творческая премия за содействие в развитии цивилизации «Краса Вселенной 2020» запущена в России в четверг. Участницы — незамужние девушки без детей в возрасте 18 –30 лет — уже сейчас могут заполнить анкету для участия в проекте.

Основатель и продюсер премии Леонид Хромов рассчитывает, что новый формат проекта поможет решить многие проблемы человечества.

«Благодаря этому проекту мы хотим изменить мир к лучшему, где каждый человек жил бы в гармонии с собой и окружающим миром. Уже давно понятно, что наше общество деградирует», — сказал он.

В этом году, по словам продюсера, в состав жюри планируют пригласить руководителей международных общественных организаций и ученых с мировым именем.

Для участия в конкурсе девушкам необходимо снять документальный фильм на 3,5 –5 минут, в котором участница затронет любую проблему человечества и расскажет о ее решении.

Финал премии планируют провести в российской столице в апреле.