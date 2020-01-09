Вашингтон утратил безнаказанность после убийства Сулеймани в Ираке

Москва, 9 января. Вашингтон не сможет больше чувствовать себя безнаказанным после международного осуждения убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов.

По его словам, президент США Дональд Трамп, решившись на убийство Сулеймани на территории третьей страны, провоцирует кризис на Ближнем Востоке, передает «Политэксперт».

«Это грубейшее нарушение норм и прав, устава ООН, даже общечеловеческих ценностей. Иран ответил разумно, он не стал втягиваться в широкомасштабные военные действия с американцами», — отметил эксперт.

Матузов добавил, что США будут вынуждены сворачивать свое присутствие в регионе, в том числе и из-за финансовых причин.

«Экономический фактор имеет большое значение. Этот практицизм также отражается на существовании военных баз», — считает он.

По мнению эксперта, дальнейшее нахождение американских военных в Ираке и Сирии будет дестабилизировать обстановку в регионе.

«Американское военное присутствие на Ближнем Востоке — это дестабилизирующий фактор, и они должны покинуть регион», — подчеркнул Матузов.

Он заявил, что США уже не смогут безнаказанно осуществлять акты агрессии, поскольку «знают о том, какую цену им придется за свои действия заплатить».