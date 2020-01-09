Жириновский назвал РФ единственной страной, способной обеспечить свою безопасность

Москва, 9 января. На сегодняшний день только Россия остается страной, которая может защитить себя в случае обострения обстановки в мире. Такое мнение озвучил Владимир Жириновский во время разговора с журналистами по поводу ситуации на Ближнем Востоке, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По приказу президента США Дональда Трампа в ночь на 3 января был убит иранский генерал, военачальник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке. В СМИ впоследствии начали публиковаться мнения экспертов о возможных дальнейших действиях двух стран и потенциальном вовлечении в конфликт других государств. В социальных сетях даже заговорили о возможном развязывании третьей мировой войны.

«Мы единственная в мире страна, которая может обеспечить свою безопасность. Единственная в мире», — подчеркнул Жириновский.

Он добавил, что и в России есть ряд своих проблем — «нехватки, ошибки, коррупция».

«Но я счастлив, что живу в стране, которую никто не посмеет бомбить, нам угрожать. Никто не посмеет. Никогда», — подытожил политик.

Добавим, что, по данным иранских СМИ, жертвами атаки страны на американские базы стали 80 человек, однако в США эти заявления опровергают. Сам Трамп заявил, что «все в порядке».