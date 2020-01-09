Украина назвала вмешательством в дела страны заявление Израиля о Бандере

Киев, 9 января. Киев призвал Тель-Авив избегать вмешательства в свою внутреннюю политику в связи с заявлением Израиля, в котором осуждается проведение в центре Киева марша по случаю годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН1 запрещена в России) Степана Бандеры, сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле.

В сообщении указано, что украинский посол в Израиле Геннадий Надоленко на встрече в израильском министерстве иностранных дел довел до Тель-Авива «позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Йоэль Лионом, по внутренним вопросам украинской политики, в частности, в контексте совместного заявления послов Израиля и Польши на Украине от 2 января 2020 года».

Надоленко подчеркнул, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики страны.

Напомним, украинские националисты 2 января провели в центре Киева марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Варшава и Тель-Авив выразили сожаление и обеспокоенность тем, что украинские власти отмечают исторические события, которые бы «следовало бы раз и навсегда осудить».

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что чествование Бандеры служит «возрождению и сохранению национальной памяти». По ее словам, «цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших».

1 Организация запрещена на территории РФ.