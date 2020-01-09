Путину рассказали о планах по развитию арктических кораблей и корветов

Севастополь, 9 декабря. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил выставку, организованную в стенах Черноморского высшего военно-морского училища. Главе государства показали модель авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и авианесущего комплекса типа «Ламантин».

Кроме того, президенту рассказали о планах по развитию кораблестроительства. В частности, речь шла о создании арктических судов, корветов, противоминных кораблей и кораблей ближней морской зоны.

На выставке перспективного вооружения ВМФ России Путину показали авианосец pic.twitter.com/i9aQ8NzEQZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 января 2020 г.

Особое внимание организаторы выставки уделили беспилотным и пилотируемым аппаратам вертикального взлета, которые можно посадить на палубу корабля. Одним из таких беспилотников оказался разрабатываемый российскими инженерами конвертоплан БПЛА 2000, который может найти применение как в Вооруженных силах России, так и на гражданской службе. Еще одной инновацией стал проект по созданию комплекса логистической поддержки кораблей.

Отметим, что военно-морские технологии являются одной из сфер, в которых Россия традиционно лидирует. Так, например, американские журналисты в декабре с тревогой отметили боевые возможности серийной атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М», которая получила название «Новосибирск». Эксперты сходятся, что все восемь запланированных для производства подводных лодок получат более низкую акустическую сигнатуру, модернизированную бортовую электронику, более короткий корпус и расширенный набор оружия.