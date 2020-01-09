Путину доложили об испытаниях новых способов применения боевой техники на учениях в Крыму

Севастополь, 9 января. Новые формы и способы применения боевой техники флота и дальней авиации были опробованы во время масштабных учений у берегов Крыма. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Он отметил, что боевая техника во время маневров показала свою высокую надежность.

«Были опробованы новые формы и способы применения», — цитирует слова Николая Евменова РИА Новости.

По словам адмирала, личный состав во время учений продемонстрировал свой профессионализм, а цели маневров были достигнуты. Евменов добавил, что результаты учений проанализируют и доложат об итогах Владимиру Путину.

Евменов также сообщил, что во время маневров был задействован 31 боевой корабль, также приняли участие: одна подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля, Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». В рамках учений были выполнены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».