Москва, 9 января. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов провел встречу с послом Египта в Москве Ихабом Насром. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы состоялось доверительное обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки дня с упором на обстановку в Ливии», ― говорится в сообщении МИД РФ.

Представители РФ и Египта подтвердили неизменную нацеленность Москвы и Каира на эффективное взаимодействие и координацию подходов на международной арене.

Ранее власти Египта заявили, что Каир будет противостоять угрозам национальной безопасности и намерен поддержать Ливийскую национальную армию (ЛНА) в борьбе с боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в состав которого входят террористы запрещенных в России организаций «Аль-Каида»1, «Исламское государство»1 и «Братья-мусульмане»1.

Кроме того, Каир осудил соглашение Турции с террористами ПНС Ливии об отправке военного контингента в африканскую страну. Федеральное агентство новостей выяснило, что Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.

С 2014 года ЛНА под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.

ПНС Ливии было сформировано в начале 2016 года в соответствии с Ливийским политическим соглашением (так называемое Схиратское соглашение). Однако после истечения срока мандата ПНС в 2018 году триполитанское «правительство» не может считаться легитимным.

1 Организация запрещена на территории РФ.